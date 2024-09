Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Rixos Tersane, İstanbul'un kültür-sanat hayatı için ciddi bir kazanım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Rixos Tersane İstanbul açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, sürdürülebilir turizm programı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, Türk-İslam medeniyetinin başkenti İstanbul'un her alanda olduğu gibi kültür ve turizm alanında da gelişmeye, değişmeye ve yeni değerlerle büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, "Bu eşsiz metropol her yıl kendisiyle yarışarak ziyaretçi sayısını yukarıya çekmeye devam ediyor ki bu yılın 7 ayında da bütün zamanların rekorunu kırarak yaklaşık 10 milyon 500 bin ziyaretçiyi ağırlamıştır. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'den fazla bir artış demektir. Sadece temmuz ayında İstanbul'da ağırladığımız yabancı ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 905 bini aşmıştır." şeklinde konuştu.

Hava yolunun yanı sıra deniz yoluyla İstanbul'a yönelik ziyaretlerin de bu yıl yüzde 46 artış gösterdiğine dikkati çeken Ersoy, "Kruvaziyer turizmdeki yükselişin de çok değerli olduğunu belirtmek isterim. 2024 yılının 7 ayında Galataport İstanbul'a gelen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19 artış gösterdi. Ayrıca gemi başına yüzde 30 daha fazla yolcu İstanbul'a ulaştı." bilgisini paylaştı.

Ersoy, son 22 yılda İstanbul'da konaklama tesis sayısının 21 kat, yatak kapasitesi sayısının 11 kattan fazla artış gösterdiğini ve temmuz itibarıyla İstanbul'un 6 binden fazla konaklama tesisinde yaklaşık 500 bin yatak kapasiteyle misafirlerini ağırladığını kaydederek, 26 Ağustos itibarıyla İstanbul'da 2 bin 616 tesise sertifika verildiğini anlattı.

Kültür ve sanata yapılan yatırımın turizme de yapılmış olacağının altını çizen Ersoy, "Bir şehrin kültürel varlığı ve sanat hayatı yoksa orada gelişmiş bir turizmden bahsedemezsiniz. İstanbul'u bu anlamda da en güzel, en doğru şekilde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Sinema Müzesi, Rami Kütüphanesi, Ayasofya Camii, Galata ve Kız Kuleleri, Türbeler, Galata Mevlevihanesi, müzeler ve kültür sanat merkezleri derken İstanbul'un mirasını ihya, geleceğini inşa ettik. Geçmişin görkemini geleceğin modern estetik ve zarafetiyle komşu kıldık. Daha fazlası için de çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte kapsamlı tanıtım ve iletişim faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Alanında dünyanın en önde gelen platformlarından biri olan GoTürkiye'de yaptığımız çok yönlü çalışmalardan GO İstanbul ve Gezsen İstanbul sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara, dijital mecralar ve basılı medya unsurlarında yayınladığımız tanıtım ve reklamlardan ağırlama etkinliklerine kadar farklı uygulamalarla tabiri caizse İstanbul'u küresel ölçekte insanların aklına düşürüyoruz. Bunların da ötesinde 'İstanbul is The New Cool' kampanyası kapsamında ve aynı kampanyada gastronomi, alışveriş ve sanat özelinde yürütülen çalışmalar dahilinde hazırladığımız filmler ABD'de başkanlık münazarası ve Paris Olimpiyatları başta olmak üzere 200'den fazla ülkede yayınlandı, yayınlanıyor. Hedef pazarlarımızdaki yüz milyonlarca insana, hayatın her alanında ve anında ulaşabildiğimiz bir tanıtım ağı kurduk. Bunun faydasını görmek isteyen Kovid-19 gibi dünyanın dönüşünü durduran küresel bir krizden nasıl güçlü bir şekilde çıktığımıza baksın. Türkiye'ye gelen misafirlerimizin ülke çeşitliliğine dolayısıyla pazar çeşitliliğinde aldığımız ciddi mesafeye, krizlere karşı kazandığımız bağışıklığa, bu başarılar neticesinde örnek alınan ülke konumuna gelişimize baksınlar. TGA'nın çok kısa bir sürede, kendi sahasında dünyanın en önde gelen kurumsal yapılarından bir haline gelişi başlı başına birçok soruya verilen en net cevaptır."

Türkiye'nin ve İstanbul'un turizmde ulaştığı bu seviyelerin mimarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 yıllık hizmet yarışı ve millet sevdası olduğunu ifade eden Ersoy, "Bu vizyonu hizmet ve esere dönüştürmek sadece devletin değil her sahada, bu ülkeden aldığını bu ülkeye ödemesi gerektiğini bilen özel sektör girişimcilerinin de sorumluluğudur." dedi.

Ersoy, turizm ve kültür noktasında Bakanlığın paydaşlarının gösterdiği titizlik ve hassasiyete değinerek, "İşte bu hizmet anlayışıyla baktığınızda Rixos Tersane İstanbul'un açılışının anlamı ve değeri de çok daha iyi anlaşılacaktır. İnşa edilen bu yeni eser, bu modern tesis hem otel işleviyle hem bir sanat ve organizasyon kurumu kimliğiyle şehrimizin gerek turizm gerek kültür-sanat hayatı için ciddi bir kazanımdır. Uzun yıllar İstanbul'a ve İstanbullulara layıkıyla hizmet edeceğine, ağırladığı misafirleri İstanbul'a dair eşsiz deneyim ve anılarla ülkelerine uğurlayacağına inanıyorum. Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fettah Tamince'nin şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rixos Tersane İstanbul'un şehrimizin turizm ve kültür-sanat hayatına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Ecdat yadigarı İstanbul'un mirasına büyük titizlikle sahip çıkmayı sürdüreceklerini dile getiren Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde, ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi yeni eserlerle, yeni hizmetlerle İstanbul'un yarınlarını da yine bugününden farklı, bugününden iyi, güçlü ve gelişmiş kılacağız. Allah'ın izniyle bunu başaracağımıza olan sarsılmaz inancımı bir kez daha vurguluyorum." şeklinde konuştu.