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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Bu yeni dönemde sevdiklerinizin mutluluğundan, keyfinizden ödün vermeden tatilinizi gönlünüzce yaşayın diye sizin için her türlü detayı düşündük. Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende' mesajı verdi.

AA27 Haziran 2020 Cumartesi 14:17 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 14:18
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Bakan Ersoy, Twitter'dan tatile çıkacaklar için alınan önlemleri içeren video paylaştı.

Türkiye'nin uluslararası tanıtım mecrası "Go Turkey" üzerinden Türkiye'de ve 17 ülkede dijital platformlarda, ayrıca televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanacak videoda yurt dışından Türkiye'ye gelen bir ailenin havaalanından otele kadar tatilini güvenli bir şekilde yapabileceği gösteriliyor.

Ayrıca tanıtım filminde, ziyaretçilerin tatillerinde Türkiye'de doğa ve tarihi bir arada tecrübe edebileceği de anlatılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan videoyu Bakan Ersoy, "Bu yeni dönemde sevdiklerinizin mutluluğundan, keyfinizden ödün vermeden tatilinizi gönlünüzce yaşayın diye sizin için her türlü detayı düşündük. Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende." sözleriyle paylaştı.

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