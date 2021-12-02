2 Aralık 2021 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:46

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 personel alımı için başvuracak olan adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımı başvuruları için adaylardan KPSS'den en az 55 puan almış olmaları isteniyor. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı güvenlik alımı 2021 ne zaman?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 500 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS 55 puan ile sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alım ilanı yayınladı.

Kültür Bakanlığı temizlik ve güvenlik personel alımı için ilan paylaştı. Yayınlanan ilanda "Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 500 sözleşmeli personel alınacaktır." İfadelerine yer verildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜVENLİK ALIMI 2021 NE ZAMAN?

Kültür Bakanlığı 500 temizlik ve güvenlik personeli alımı yapılacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımı başvuruları 07.12.2021 tarihinde başlayıp 17.12.2021 tarihinde sona erecek. Peki, Kültür Bakanlığı personel alımı için başvuru nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı güvenlik ve temizlik personeli alımı 2021 ile ilgili detaylar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2021 için Başvuracak adaylarda, yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak

2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunlarında KPSSP94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

4- Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı 2021 için Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımı için başvuracak olan adaylar gerekli belgeler ile birlikte Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilecek.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Kültür Bakanlığının internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU YAPILABILECEK İLLER VE KONTENJANLAR

ADANA(2) ADIYAMAN(2) AFYON(3) AKSARAY(3) ANKARA(8) ANTALYA(3) AYDIN(2) BALIKESİR(2) BATMAN(16) BAYBURT(1) BİNGÖL(3) BİTLİS(4) BOLU(1) BURDUR(2) BURSA(2) ÇANAKKALE(2) ÇORUM(2) DENİZLİ(2) EDİRNE(5) ERZİNCAN(1) ERZURUM(2) ESKİŞEHİR(2) GAZİANTEP(3) GÜMÜŞHANE(1) HATAY(2) IĞDIR(4) ISPARTA(2) İSTANBUL(19) İZMİR(6) KARAMAN(1) KARS(4) KASTAMONU(1) KAYSERİ(1) KIRKLARELİ(2) KIRŞEHİR(4) KİLİS(2) KOCAELİ(2) KONYA(2) KÜTAHYA(2) MALATYA(1) MANİSA(1) K.MARAŞ(2) MARDİN(4) MERSİN(4) MUĞLA(6) MUŞ(7) NEVŞEHİR(4) RİZE(3) SAMSUN(3) SİİRT(3) SİVAS(2) ŞIRNAK(2) TEKİRDAĞ(1) TOKAT(1) TRABZON(3) TUNCELİ(2) Ş.URFA(4) UŞAK(2) VAN(6) YALOVA(2) YOZGAT(2) ZONGULDAK(2)

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