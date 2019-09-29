Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alacak. Kültür Bakanlığı personel alım şartları neler? sorusunun yanıtı yoğun bir şekild araştırılıyor. 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almak ve yapılan sıralama sonucu pozisyon sayısının üç katı aday arasına girmek kaydıyla; Kütüphaneci (500) kişi, Müze Araştırmacısı (25) kişi, Arkeolog (25) kişi, Mühendis (50) kişi, Mimar (65) kişi, Şehir Plancısı (50) kişi, (KPSSP93 puan türünde) Tekniker (50) kişi, 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden yapılan puan sıralama sonucu pozisyon sayısının beş katı aday arasına girmek kaydıyla Mütercim-Tercüman pozisyonunda (20) kişi olmak üzere, sözleşmeli personel alımı yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 785 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aralarında Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı , Arkeolog, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Tekniker bulunan 785 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan “Sınav Başvuru Kılavuzunu” incelemeleri gerekmektedir.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir. Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.