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Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak
Güncel
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 'Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak.'
15 Mart 2020 Pazar 15:41 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 15:41
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