Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım sonuçları için tarih belli oldu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım sonuçları için tarih belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 500 kütüphaneci, 65 mimar, 50 mühendis, 50 şehir plancısı, 50 tekniker, 25 arkeolog, 25 müze araştırmacısı ve 20 tercüman olmak üzere 785 sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Başvurular 25 Eylül 2019 - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım sonuçları için tarih belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle inceleme devam etmekte olduğu belirtilen açıklamada 22 Ekim 2019 tarihinde sıralama listesi açıklanacağı, sıralamada isimleri olan adayların 6 Kasım 2019 tarihine kadar da evrak teslimi yapmaları gerektiği belirtildi.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

ALIM YAPILACAK BÖLÜMLER

KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3)

ARKEOLOG (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3)

MÜZE ARAŞTIRMACISI (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3) Sanat Tarihçisi (22), Tarih (2), Arap Dili ve Edebiyatı (1)

MÜHENDİS (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3)

MİMAR (Toplam Adedi: 65, Puan Türü: KPSSP3)

ŞEHİR PLANCISI (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3)

TEKNİKER (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP93

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Toplam Adedi: 20, Puan Türü: KPSSP3)