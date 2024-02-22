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Kültür ve Turizm Bakanlığına personel alımı... İşte detaylar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığına 19 personel alımı yapılacak.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 03:04 - Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığına personel alımı... İşte detaylar
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranmaksızın 1 mimar, KPSS taban puanı esas alınmak üzere 1 avukat, 1 makine mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 2 mimar, 2 idari uzman, 6 büro görevlisi, 2 destek personeli ile 3 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Başvurular, 22 Şubat-7 Mart'ta Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden yapılacak.

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, daha sonra "https://www.ktb.gov.tr/" ve "https://kapadokyaalan.ktb.gov.tr/" adreslerinin duyurular bölümünde ilan edilecek.

Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

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