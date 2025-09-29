İSTANBUL 18°C / 13°C
Kültür Yolu Festivali'nde Musıki Eğitim Vakfı'ndan unutulmaz gece: “Kışlada Kültür Yolculuğu” Konseri

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Musıki Eğitim Vakfının organizasyonuyla 28 Eylül Pazar akşamı Rami Kütüphanesinde sanatseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatıldı. “Kışlada Kültür Yolculuğu” başlıklı konser, vakfın başkanı ve değerli sanatçı Fikret Erkaya'nın ev sahipliğinde ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

29 Eylül 2025 Pazartesi
Programda hanendeler Derya Özer Bildir, İrem Şamlı Seymenoğlu, Rabia Saklı, Sait Berker Seymenoğlu ve Murat Avşar sahne alırken; kanunda Tuncay Tuncay, tanburda Özata Ayan, neyde Muhammed Ceylan, ritimde Mevlüt Gökhan Başın ve Oktay Özerden, çelloda Emre Elifoğlu ve kemençede İremnur Yaşar eşlik etti. Gecenin sunuculuğunu ise İbrahim Bildir üstlendi.

18. yüzyıldan günümüze uzanan seçkin eserlerin seslendirildiği konser, güçlü yorumlar ve zengin repertuvarıyla izleyicilere adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. Rami Kütüphanesinin tarihi atmosferinde gerçekleşen bu özel etkinlik, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Musıki Eğitim Vakfı, kurulduğu günden bu yana Türk musikisinin zengin mirasını geleceğe taşımayı, genç sanatçılara alan açmayı ve toplumun her kesimini kültürle buluşturmayı misyon ediniyor. Vakıf, düzenlediği konserler, atölyeler ve eğitim programlarıyla geleneksel müziği çağdaş bir yaklaşımla yaşatmaya devam ediyor.

  • Musıki Eğitim Vakfı
  • Kültür Yolu Festivali
  • Konser

