Kültürel mirasta büyük başarı: 7 yılda 9 bin 133 eser geri getirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık, bir yıl böyle geçti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı, kültürel mirasımıza sahip çıkma kararlılığımızı 2025'te de somut sonuçlarla ortaya koyduk. Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarımızı bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit ederek ülkemize kazandırmaya devam ettik. Müzeler, müzayede evleri ve koleksiyonlar titizlikle incelendi; uluslararası iş birlikleri ve hukuki süreçler kararlılıkla yürütüldü. 2025 yılında toplam 180 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı. Uzun soluklu ve kararlı mücadelenin sonucu olarak; 2018-2025 yılları arasında ülkemize iadesi sağlanan kültür varlığı sayısı 9 bin 133'e, 2002-2025 döneminde ise toplam iade edilen eser sayısı 13 bin 448'e ulaştı. Yılın en dikkat çekici iadelerinden biri, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykelinin ABD'den Türkiye'ye getirilmesi oldu. Bu eser, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı sergisi kapsamında halkımızın ziyaretine sunulmaktadır. İsviçre ile yürütülen iş birliği kapsamında, St. Gallen Kantonu'nda ele geçirilen 7 Anadolu kökenli eser ülkemize kazandırıldı. Bahreyn'den gönüllü iade edilen, İbn-i Berrecân'a ait 1268 tarihli 'Kitab Şerhu'l-Esma' adlı yazma eser, 3 Temmuz 2025'te Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine teslim edildi. New York'ta düzenlenen törenlerle; Urartu Dönemi'ne ait bronz kemer, boğa başlı miğferler, Lidya gümüş phialesi, Roma İmparatorluk Dönemi zırhlı imparator heykeli ve 83 adet Anadolu darphanesi kökenli bronz sikke ülkemize iade edildi. Her bir iade, yalnızca bir eserin dönüşü değil; tarihimize, hafızamıza ve kültürel egemenliğimize sahip çıkmanın açık bir göstergesi oldu. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz" açıklamalarında bulundu.