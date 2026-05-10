Konya'da otomobil şarampole devrildi: Sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazası korkulu anlar yaşattı. Karacadağ Mahallesi mevkiinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi, araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtararak hastaneye ulaştırdı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Ömer D. (60) idaresindeki otomobil, Karacadağ Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.