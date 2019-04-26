Külünk: İstanbul dış operasyona açık hale gelir

Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan İBB'deki veri kopyalama işlemleri hakkında mahkeme durdurma kararı almıştı. Mahkemenin kararınının üzerinden yaklaşık bir hafta geçtikten sonra İBB, mahkeme kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi için veri kopyalamayı durdurduğunu açıkladı.

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla İBB'deki veri kopyalama girişimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun ilk icraatının İstanbul'un ve Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren belediyenin dijital verilerinin kopyalanması olduğuna dikkat çeken Metin Külünk, bu verilerin hangi ekip tarafından, ne amaçla kopyalandığı sorusunu sordu.

"İSTANBUL DIŞ OPERASYONA AÇIK HALE GELİR"

"Doğrudan ülkemizin güvenliğine ilişkin bir süreç yaşanıyor." diyen Külünk "İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızmın kişisel bilgileri, doğalgaz ve su şebekelerine ait bilgiler, belediye çalışanlarının tüm bilgileri, askeri, polis ve MİT kurumlarına ait bilgiler, devlet kurumlarımızın İstanbul yerleşkelerine ait veriler, AKOM verileri... Bu stratejik verilerin kirli ellere geçmesi sonucunda İstanbul şehri adeta dışarıdan yürütülecek bir operasyona açık hale gelecektir." diyerek uyarılarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na belediyenin dijital verileri kopyalama talimatıyla neyi hedeflediği ve bu verilerin nereye aktarıldığı sorularını yönelten Külünk, İmamoğlu'nu açıklama yapmaya davet etti.