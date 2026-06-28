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Kumar bağımlılarını borç batağına düşüren tefecilere darbe

Hatay'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından; dernek adı altında kumar oynatan ve faiz karşılığında para vererek kumar bağımlılarını borçlandıran tefecilere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 20 şüpheli gözaltına alınırken, kumardan elde edilen para, altın, silah ve alacak-verecek kaydının bulunduğu notlar ele geçirildi.

IHA28 Haziran 2026 Pazar 08:57 - Güncelleme:
Kumar bağımlılarını borç batağına düşüren tefecilere darbe
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tefecilik suçu kapsamında yürütülen planlı çalışmalar neticesinde; 16 Haziran günü saat 06.00'da 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan soruşturma kapsamında; şüphelilerin dernek adı altında kumar oynattıkları, kumarda para kaybederek nakit sıkıntısı yaşayan şahıslara faiz karşılığında para verdikleri, verdikleri paraları faiziyle birlikte tahsil ettikleri, bu yöntemle hem kumar oynatarak hem de tefecilik faaliyetinde bulunarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin POS tefeciliği yapan şahıslarla bağlantılı hareket ettikleri, nakit avans çekemeyen kişileri bu şahıslara yönlendirdikleri belirlendi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet alacak-verecek kayıtlarının bulunduğu not defteri, 12 adet senet, 1 adet çek, 160 bin 900 TL, 2 bin Amerikan Doları, bin 600 Euro, başkalarına ait 4 adet banka kartı, 339 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 adet şarjör, 1 adet POS cihazı, 4 adet tam altın ve 1 adet gram altın, çok sayıda alacak-verecek kaydının bulunduğu not kâğıdı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 43 müşteki ile 20 şüphelinin ifadeleri alındı. Polis ekipleri tarafından 18 Haziran tarihinde adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken cezaevinde bulunan 1 şüpheli ile birlikte toplam 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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