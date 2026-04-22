İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,932
  • EURO
    52,7244
  • ALTIN
    6862.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kumar borcu için dehşet saçtı! Annesinin katili oldu
Güncel

Kumar borcu için dehşet saçtı! Annesinin katili oldu

Samsun'da tartıştığı annesini tüfekle vuran 23 yaşındaki genç, aynı silahla hayatına son verdi. Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde, şahsın geçmişte uyuşturucu kullanımıyla ilgili bir kaydının bulunduğu ve kumar borcu olduğu öğrenildi.

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 14:32
ABONE OL

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi 679. Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Karademir (23) henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Ayşe Karademir (59) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karademir'in evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle annesine ateş ettiği, ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

ANNE VE OĞLU EVDE ÖLÜ BULUNDU

Yapılan incelemelerde olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı, aynı evde yaşayan aile bireylerinden bir kardeşin eve gelmesiyle durumun ortaya çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

KUMAR BORCU FELAKETE YOL AÇTI

Muhammet Karademir'in hayvan alım satımıyla uğraştığı, geçmişte uyuşturucu kullanımıyla ilgili bir adli işlem kaydının bulunduğu ve kumar borcu olduğu yönünde bilgiler elde edildi. İlk değerlendirmelerde, olayın kumar borcu nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma devam ediyor.

  • tüfekle cinayet
  • kumar borcu
  • uyuşturucu kaydı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.