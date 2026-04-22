Kumar borcu için dehşet saçtı! Annesinin katili oldu

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi 679. Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Karademir (23) henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Ayşe Karademir (59) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karademir'in evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle annesine ateş ettiği, ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı, aynı evde yaşayan aile bireylerinden bir kardeşin eve gelmesiyle durumun ortaya çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Muhammet Karademir'in hayvan alım satımıyla uğraştığı, geçmişte uyuşturucu kullanımıyla ilgili bir adli işlem kaydının bulunduğu ve kumar borcu olduğu yönünde bilgiler elde edildi. İlk değerlendirmelerde, olayın kumar borcu nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma devam ediyor.