Adı önce kaçakçılığa karışan; sonra da kumar ve pavyon fotoğrafları ortaya çıkan CHP'li vekil Ediz Ün, alkol satışının saat 24.00'e kadar esnetilmesi için kanun teklifi hazırladı. Pavyon denetimlerinin de hafifletilmesini istedi.

Edirne'de polis ekipleri, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün çakarlı aracında 2 milyon lira değerinde 6455 parça kaçak elektronik sigara ve aparatları ele geçirdi. Kaçakçılık skandalının patlak vermesinin ardından kendisini "Atatürk'ün izinde hizmet için çalışıyorum" diyerek savunan Ün'ün eğlence, alkol ve kumar düşkünlüğü de gündeme geldi. Ediz Ün'ün Edirne'de bir gece kulübünde dansçı kadınlara 50 şişe şampanya yollaması ve Bulgaristan'a sık sık kumar oynamaya gittiğine dair görüntüler ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ediz Ün Edirne'de alkol satış saatlerindeki sınırlamayla ilgili kanun teklifi hazırladığını duyurdu.

'DENETİMLER ZEDELEMESİN'

CHP'li Ün, Edirne'de yaptığı açıklamada alkol satışı ve alkollü eğlence yerleri ile ilgili daha esnek davranılması gerektiğine vurgu yaptı. Ün basına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: Alkollü mekanların denetimi sosyal hayatı zedelemeden yapılmalı. Turizmle iç içe olan Edirne'de gece hayatı da önemli bir yer tutuyor. Alkollü mekanlar üzerindeki denetimler sosyal hayatı zedelemeden, daha kolaylaştırıcı bir şekilde yapılmalı. TBMM'ye saat 22.00'ye kadar devam eden alkol satışının yaz aylarında saat 24.00'e kadar izin verilmesi yönünde bir kanun teklifi sunacağım.

KAÇAKÇILIKTA YENİ DETAYLAR



CHP'li Ediz Ün'ün kaçak elektronik sigara malzemesi yakalanan cipiyle aynı gün Kapıkule'den Türkiye'ye tek başına giriş yaptığı ortaya çıktı. Sınırı geçer geçmez yol üzerindeki bir benzinlikte duran Ün'ün, burada kaçakçılıkla suçlanan şoför ve diğer şüpheliyi araca aldığı iddia edildi. Aracın savcılık izniyle polislerce takip edildiği; ancak içinde CHP'li vekilin bulunması sebebiyle operasyon için uygun zamanın beklendiği öğrenildi.

ARAÇTAN İNER İNMEZ OPERASYON

Ün'ün evine bırakılmasından sonra düğmeye basan ekipler, İstanbul'a doğru ilerleyen aracı TEM Otoyolu gişelerine gelmeden durdurdu. İddiaya göre şoför, Ediz Ün'e haber verdi; CHP'li vekil de telefonda görüştüğü polislere aracını arayamayacaklarını söyledi; ekipleri engellemeye çalıştı. Savcılık kararını aktaran polisin "Aracınızda takipli mal var" demesi üzerine Ediz Ün'ün "Savcı beni arasın" diyerek telefonu kapattığı; savcının kendisine ulaşması üzerine de "Sadece bagaja bakabilirsiniz ama aracın içine bakamazsınız. Bagajda ne varsa bilgim yok" ifadesini kullandığı öne sürüldü. Savcının ise "Araç yolda mutlaka durdurularak aranacak, biz aramasak İstanbul arayacak" yanıtını verdiği öğrenildi.

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