Kumar ihbarı ekipleri harekete geçirdi... Evden çıkanlar şaşkına çevirdi

İhbar üzerine harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 rulet makinesi ile üst bölümü, çeşitli renklerde 1450 oyun pulu, 10 deste iskambil kağıdı ve kumar parası olduğu değerlendirilen 294 bin lira ele geçirildi. Kumar oynattıkları öne sürülen baba ve iki oğlu gözaltına alındı.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Kumar ihbarı ekipleri harekete geçirdi... Evden çıkanlar şaşkına çevirdi
Şişli'de düzenlenen operasyonda yurt dışından yasa dışı yollarla getirdiği rulet makinesiyle evinde kumar oynattığı iddiasıyla baba ile iki oğlu gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 4 adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda 3'ü ikamet ve biri kumarhane olarak kullanılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 rulet makinesi ile üst bölümü, çeşitli renklerde 1450 oyun pulu, 10 deste iskambil kağıdı ve kumar parası olduğu değerlendirilen 294 bin lira ele geçirildi.

Rulet makinelerini yasa dışı yollarla ülkeye sokarak kumar oynattıkları öne sürülen H.T. (64) ile oğulları M.T. (27) ve C.T. (26) gözaltına alındı.

Ele geçirilen suç unsurları, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

KRUVAZİYER TURLARINDA KUMAR İDDİASI

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince derinleştirilen soruşturma kapsamında şüpheli baba ile iki oğlunun yurt dışına çıkararak veya kruvaziyer turlarında bazı kişilere kumar oynattıkları iddia edildi.

Kendisi de yurt dışına çıkan şüpheli H.T'nin rulet makinelerini yasa dışı yollarla yurda getirdiği öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 3 zanlı, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

