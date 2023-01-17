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Kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası kesildi

Erzincan kent merkezinde ve ilçelerinde polis ekiplerince 'Yasa Dışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 11 kişiye 6 bin 787 TL idari para cezası uygulandı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 10:45 - Güncelleme:
Kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası kesildi
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Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla, "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması, Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan il merkezi ile eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerince gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada;

18 ekiple birlikte 35 kıraathane, internet kafe, iddia bayi kontrol edilerek 745 kişinin sorgulaması yapıldı. Uygulama neticesinde 11 kişiye 6 bin 787 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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