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Kumar oynarken yakalandı, balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı

Kahramanmaraş'ta kapalı olması gereken bir dernek lokaline düzenlenen baskında polisi görünce balkondan kaçmaya çalışan kişi yakalandı.

DHA01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:06 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:06
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Elbistan ilçesinde Belediye İş Hanı'nın 2'nci katında bulunan Elbistan Çevre ve Doğa Derneği lokalinin açık olduğunu belirleyen polis, gece saatlerinde baskın yaptı. O anlar polis kamerasınca da kaydedilirken, bir kişi yakalanmamak için balkona kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis, 'Balkona çıkan gördüm seni, gel' diyerek uyardığı kişiyi yakaladı. Polis, lokalde iskambil kağıdı ile oyun oynadığını belirlediği 17 kişiye sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 6'şar bin liradan toplam 102 bin lira idari para ceza kesiti. Ruhsatı olmadığı belirlenen dernek lokaliyle ilgili tutanak tutuldu.

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