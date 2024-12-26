İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,185
  • EURO
    36,7527
  • ALTIN
    2969.39
  • BIST100
    9926.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kumar oynarken yakalandılar! 822 bin lira para cezası kesildi
Güncel

Kumar oynarken yakalandılar! 822 bin lira para cezası kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 128 kişiye, toplam 822 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
Kumar oynarken yakalandılar! 822 bin lira para cezası kesildi
ABONE OL

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Naldöken mahallelerindeki iki işletmede kumar oynatıldığını tespit etti.

Baskın düzenleyen ekipler, suçüstü yakalanan 128 kişiye toplam 822 bin 400 lira idari para cezası verdi.

İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.

İşletme sahipleri T.Y. ve E.G. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Kumar oynarken yakalanan ve birden fazla "dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlenen H.G. ise gözaltına alındı.

  • İzmir Bornova
  • Kumar Oynama
  • İdari Para Ceza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.