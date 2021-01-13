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Kumarhaneye dönüştürülen eve baskın

Samsun'da polisin baskın düzenlediği evde kumar oynayan 15 kişiye 30 bin TL para cezası kesildi. 2 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

DHA13 Ocak 2021 Çarşamba 17:36 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:36
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma neticesinde Rasathane Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Eve baskın düzenleyen ekipler, masaların üzerinde 68 deste iskambil kağıdı ele geçirdi. Arama sırasında polisleri fark eden Ü.B. ruhsatsız tabancasını çöpe atarak saklamaya çalıştı. Polis tabancaya el koyarken, evde bulunan 15 kişiye toplam 30 bin TL para cezası kesildi. 2 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

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