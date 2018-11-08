Kümeste saklanan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı olayların faili olduğu öne sürülen Mustafa A'nın, teknik ve fiziki takip sonucu Osmangazi Mahallesi'ndeki evin kümesinde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kümesten çıkarak kaçmaya başlayan Mustafa A'yı kovalamaca sonucu tarlada yakaladı.

Gasp, hırsızlık, dolandırıcılık ve fuhuştan 27 suç kaydı, 9 suçtan aranması ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.