Kumluca açıklarında hortum paniği

KUMLUCA AÇIKLARINDA HORTUM PANİĞİ

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında öğle saatlerinde denizde hortum oluştu. Doğa olayı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Saat 14:30 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında aniden beliren hortum, kısa süre boyunca deniz yüzeyinde etkili oldu. Görüntülerde, hortumun deniz üzerinde dönerek ilerlediği ve zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.

Öte yandan, vatandaşların panikle izlediği hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu.