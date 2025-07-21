Beykoz'da tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, "Bu kumpası kurgulayanların kendi içimizden olduğunu da bütün kamuoyu bilmektedir" diyerek itirafta bulunduğu mektubun ardından Şile Belediyesi'ne yönelik süren rüşvet soruşturmasında da Köseler'in bu itirafı belgelendi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 28 Haziran'da tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden itiraf mektubu kaleme aldı.

Köseler, mektupta süreç içerisinde partisi tarafından hem kendisinin hem de ailesinin yalnız bırakıldığını belirtti. Kendisine yönelik kumpasın ise kendi partilileri tarafından kurgulandığını ifade etti. Yerel seçimler öncesinde eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ikameti Beylikdüzü'nden Beykoz'a aldırılarak meclis üyesi ve Köseler sonrasında Başkanvekili olarak seçtirilen Özlem Vural Gürzel'i hedef aldı.

Gürzel'in kendisini sadece 2 kere ziyaret ettiği ve Beykoz halkının hassasiyetlerini gözetmeyerek liyakatsiz atamalara imza attığını dile getirdi. "Seçilmiş başkanın vizyonuna değil, dışarıdan gelen akıl hocalarının yönlendirmesine göre hareket ediliyor" dedi. Köseler ayrıca, "Beykoz'u Beykozlular yönetecek" ilkesine sadık kalınmadığını, kente aidiyet duymayan kişilerin belediyede kritik görevlere getirildiğini vurguladı.

BAŞKAN YARDIMCISINI GÖREVDEN ALDIRDI

Köseler'in mektubunun ardından bu kez Beykoz'daki ihanet çemberi Şile Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma dosyasında çıktı. Beykoz'da CHP'den Belediye Başkan Aday Adayı olan, seçilemeyince Şile Belediyesi'ne Başkan Yardımcısı olarak giden Tuncay Tolga Özçakmak ile yine Şile Belediyesi mühendislerinden İbrahim Özhan ile aralarında geçen telefon görüşmesine yansıdı.

Emniyette ifade veren Özçakmak ayrıca, Özlem Vural Gürzel'le "kanka" olduklarını ve tüm ekibi kendisinin oluşturduğunu dile getirdiği konuşmada 26 Haziran'da ikinci kez görevden alınan Turgay Sucuoğlu ile gerçekler de ortaya çıktı.

20 Haziran akşam saatlerinde 16 dakika süren görüşmede İbrahim Özhan ile görüşen Özçakmak, "hayırdır neler oluyor" sorusuna, "O Turgay pezevengi sıkıntı yaratıyor" şeklinde yanıtlarken, Özhan "İşte o gazetede gördüğümüz şeyleri oraya gidince sıkıntı çıkarmayacak bize herhalde değil mi gerizekalı" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin devamında geçen bazı diyaloglar şöyle:

*T.T.Özçakmak: Bir gün sana çıkarttılar, dün Behzat'a çıkardılar, bugün Erol abiye çıkartıyorlar.

*İ. Özhan: Erol kim

*T.T. Özçakmak: Bizim İmar Müdürü da

*İ. Özhan: He o da mı geliyor Erol

*T.T. Özçakmak: Erol orada Teknik Başkan Yardımcısı oldu evet

*İ. Özhan: Şeyden bizim bu

*T.T. Özçakmak: Balıkesir'deki

*İ. Özhan: Balıkesir'den

*T.T. Özçakmak: Tabi tabi ben hepsi benden, ben yapıyorum.

*İ. Özhan: O şeye mi Teknik Başkan Yardımcısı yapıyorsun, Beykoz'a?

*T.T. Özçakmak: Beykoz'a evet evet...

Tuncay Tolga Özçakmak ile İbrahim Özhan arasındaki bu görüşme sonrasında Turgay Sucuoğlu 6 gün sonra görevden alınması ve Teknik Başkan Yardımcısı Erol Açıkalın'ın da becerikli bir adam olmadığı aktarılması dikkat çekti.

'BİZ HİÇBİR ŞEYDEN HABERİMİZ YOKMUŞ GİBİ DURACAĞIZ'

Özçakmak görüşmenin devamında Beykoz'da CHP içindeki kavgaya da değindi. İkili arasında şu konuşmalar geçti:

*İ. Özhan: Hani Beykoz'u Beykozlular yönetecekti bilmem neydi dışarıdan bir sürü personel getiriyorlar.

*T.T. Özçakmak: E onu diyecekler da onu başka ne diyecekler... Bana da öyle demişlerdi geçecek o bir hafta sonra geçecek.

*T.T. Özçakmak: Orada iki grup var Ekrem Başkan'ın atadığı koordinatö ve İlçe Başkanı'nın grubu var. Onlar şimdi birbirlerini yiyorlar. Yesinler biliyorsun, yumurta birbirine vurunca biri kırılır diğeri çatlar biz kenarda hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi duracağız.

'TOLGA SENİNLE KURUYORUZ, DERTLEŞİYORUM SENİNLE'

Özlem Vural Gürzel'in başkanvekilliğine de değinen Özçakmak görüşmede Başkanvekili hakkında şunları kaydetti:

Şimdi ekip kurulduktan sonra kendi güvenli sahada hissettiği an o iş bitiyor. Burada sıkıntı şu herkese bir kulp takıyorlar. Bu da tabi dönüp bana soruyor. Dün (19 Haziran 2025) dedi ki Tolga sana sormayım da kime sorayım dedi. Seninle kuruyoruz işte dertleşiyorum seninle dedi. Ben de dedim böyle biraz dirayetli ol. Şimdi bu kadın bu işleri yapamadığı için senin dediğin gibi hem avantajlı hem dezavantajlı. Dezavantajını yaşıyoruz, bizim derdimiz kadını orada general yapmak değil ki.