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Kumpas davaları 15 Temmuz’un hazırlık hareketi

FETÖ’den 15 yıl hapse mahkum olan Balyoz savcısı Hüseyin Kaplan’ın kararının gerekçesinde “Kumpas davalarının ilk soruşturmaya başlama tarihi, 15 Temmuz darbe girişiminin de hazırlık hareketinin başlangıcıdır’’ denildi.

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FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen “Balyoz planı” davası savcılarından Hüseyin Kaplan’ın, “anayasayı kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 9 Nisan’da verilen kararın gerekçesinde “Balyoz planı davasının 15 Temmuz darbe girişiminin meydana gelmesinde ne ölçüde etkili olduğunun tespit edilmesinin” ön sorun olduğu belirtildi. Ergenekon, Balyoz, Casusluk davalarının Türk Silahlı Kuvvetlerinde meydana getirdiği tahribatın incelenmesi gerektiği vurgulanan gerekçede 2010 yılı ve sonrasında Yüksek Askeri Şura terfilerinin incelendiği, tuğgeneralliğe ve daha üst rütbelere terfi eden kişileri ve bunların kaç tanesinin 15 Temmuz’dan sonra ihraç edildiğinin belirlendiği anlatıldı. 

DARBENİN YOLUNU AÇTILAR 

Gerekçeli kararda şu tespitlerde bulunuldu: “FETÖ yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bu şekilde kadrolaşma yapabilmesinin nedeni, hiç şüphesiz kumpas davaları sonucu birçok subayın tasfiye edilmiş olmasıdır. FETÖ mensubu olan subaylar tasfiye edilen subayların yerlerine gelerek 15 Temmuz darbe girişiminin yolunu açmışlardır. Diğer yandan kumpas davalarını takiben FETÖ mensubu gençlerin askeri okullara ve teğmen rütbesiyle TSK’ya sızması da önemli ölçüde artmıştır.” Kararda, FETÖ yapılanmasının kurulduğu günden itibaren devleti ele geçirmek saikiyle hareket ettiği, örgütün yurtdışındaki bazı odakların desteğini aldıktan sonra bu amaca ulaşmak için TSK’da tasfiye yapmaya başladığı ve bunun için kumpas davalarını hazırladığı vurgulanarak, ‘’Bir başka ifadeyle kumpas davalarının ilk soruşturmaya başlama tarihi, 15 Temmuz darbe girişiminin de hazırlık hareketinin başlangıcıdır’’ ifadesi kullanıldı. 

Kumpaslar yabancı istihbarat servis işi

Gerekçeli kararda, “Kumpas davalarının yabancı istihbarat servisleriyle emniyet içindeki FETÖ mensubu polisler tarafından birlikte hazırlandığı ve sanığın da esasen bu durumu bildiği ancak TSK’nın tasfiyesine yol açacağını ve FETÖ mensubu subaylar tarafından bu boşluğun doldurulacağını bildiği için söz konusu hukuksuzluğa kayıtsız kaldığı gibi duruşma savcılığı yaparak aktif olarak kumpasın içinde yer aldığı değerlendirilmiştir” denildi.

''Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.''

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