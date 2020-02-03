03.02.2020 11:04 - Güncelleme: 03.02.2020 11:04

Türk sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli (82), bu sabah hastanede hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Kumral Şükran Kurteli kimdir? Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli hakkında tüm detaylar haberimizde..

Kumral Şükran Kurteli kimdir?

Türk sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli (82), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Mekin Kimdir?

Ahmet Mekin, 1932 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Karslıdır. İş hayatına manifaturacılıkla başlamıştır. Bir ara güreş'te yapan Ahmet Mekin, tam usta olduğu sırada kaburga kemiklerini kırıp, bırakmıştır. Sonra kayağa el attı, beli incinince, onu da bıraktı. Bakırköyspor'da oynarken büyük bir futbol takımına transfer olacaktı. Deneneceği gün ayağından sakatlandı. Böylece spor yaşantısı bitmiş oldu.

Ahmet Mekin, bir süre Bakırköy Halkevi'nde amatör tiyatro oyunculuğu yaptı. 'İttihat ve Terakki' oyununda oynadı. Sonunda, yine başka bir Bakırköylü olan Kenan Pars'ın aracılığıyla, 1957 yılında Mahşere Kadar adlı filmiyle sinemaya başlayan Ahmet Mekin, sonraki yıllarda da yaklaşık 200 film ve dizide rol aldı.

Ahmet Mekin, 1977 yılında Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile birlikte rol aldığı Selvi Boylum, Al Yazmalım filmi ile Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.Ahmet Mekin, Şükran Sabuncu'yla evlidir.

2012 yılında Kayıp Şehir dizisinde İsmail Dede karakterini oynayan Ahmet Mekin, 2014 yılında vizyona giren Yunus Emre : Aşkın Sesi filminde Hacı Bektaş-ı Veli rolünü canlandırdı.