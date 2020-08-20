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Kumrular kamyonetin sileceklerine yuva yaptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi İsmet Ateş, kamyonetine yuva yapan kumruları rahatsız etmemek için aracını çalıştırmıyor. Ateş, 'Yavruların yumurtadan 21 günde çıkacağını tahmin ediyoruz. Büyümeleriyle birlikte süre 2 ayı bulabilir. Sabırla bekleyeceğiz.' dedi.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 11:10 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 11:10
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Esenpınar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ateş, sebze taşımak için bindiği kamyonetinin ön camına kumruların yuva yaptığını gördü.

Yuvadaki 2 yumurtayı fark eden Ateş, bunun üzerine kamyonetini çalıştırmayıp, komşusundan emanet araç istedi.

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların yumurtadan çıkmasını bekleyeceğini anlatarak, "Yavrular için aracımı kullanmayı bıraktım. Emanet araçla işlerimi görüyorum. Yavruların yumurtadan 21 günde çıkacağını tahmin ediyoruz. Büyümeleriyle birlikte süre 2 ayı bulabilir. Sabırla bekleyeceğiz." dedi.

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