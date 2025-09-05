İSTANBUL 29°C / 22°C
5 Eylül 2025 Cuma
Güncel

Kundakçıya suçüstü! Böyle görüntülendi

İstanbul'da iki ayrı noktada yangın çıkardığı belirlenen şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten yangına sebebiyet verme' suçundan adli makamlara sevk edildi.

IHA5 Eylül 2025 Cuma 09:45 - Güncelleme:
Kundakçıya suçüstü! Böyle görüntülendi
İstanbul'un Şişli ilçesinde, ağaçlık alanlarda yangın çıkardığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvarı'nda, saat 16.05 sıralarında ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Görüntülerde yangınları ateş yaktığı belirlenen bir kişinin çıktığı belirlendi. Görüntülerin incelenmesinin ardından yangını çıkardığı tespit edilen M.T. (40) isimli şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten yangına sebebiyet verme' suçundan adli makamlara sevk edildi.

