İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2021 Çarşamba / 19 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,0952
  • EURO
    13,563
  • ALTIN
    693.622
  • BIST100
    1820.87
Güncel

Kur dalgalanmasını manipüle edenlere soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesapla ilgili yasal işlem başlattı.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:56
ABONE OL

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Bu faaliyet kapsamında döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içerikler ile manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada, tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelesine kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.