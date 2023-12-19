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Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

19 Aralık 2023 Salı 10:13 - Güncelleme:
Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu
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Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor. Ardahan'da önceki gün başlayan kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.

Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buzla kaplandı.

NEHİR DONDU

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle kentte buzlanma oluştu.

Soğuk hava yüzünden Kura Nehri'nin büyük bölümü buzla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 18, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi'nde de 15,4 derece ölçüldü.

Vatandaşlardan Yavuz Irmak, önceki günlerde donan fakat sıcaklıklarının artmasıyla çözülen Kura nehrinin hava sıcaklıklarının yeniden eksi derecelere düşmesiyle tekrardan donduğunu söyledi.

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