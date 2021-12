Kuraklık balı vurdu

DHA 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:51 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:51

Yazın çöl sıcaklarını aratmayan sıcaklar, peşi sıra toprağı silip süpüren su baskınları kuraklığa neden oldu. Kuraklığın etkisi de arıcıları vurdu. Yıllar içerisinde azalan bal rekoltesi, bu yıl da yaklaşık yüzde 50 düştü. İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Yalçın Sezer, 20 yıl önce kovan başı verimin 25 kilogram olduğunu belirtirken, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ise şu an kovan başı verim 13 kilo olarak açıklandı. Arıcılar, her yıl yaşanan kayıplar nedeniyle ülkede bal üretiminin ciddi oranda azaldığını kaydetti. Son 4 yıldır yıllık 106 ton ürün elde eden arıcılar, bu yıl 60 ton ürün elde etti. Arıcılar, kış aylarının sıcak geçmesi sebebiyle arı ölümlerinin çok yaşandığını, düşük koloniyle birlikte verimin azaldığını söyledi. Diğer yandan arıcıların kullandıkları ilaçlar sahte olunca da arı ölümleri de kendini gösterdi. İstanbul Esenler'de 15 yıldır arıcılık yapan Fikret Aslan'ın yaklaşık 10 kovanında 3 bin arısının öldüğünü belirtti.

"2016'DA 106 BİN TON OLAN ÜRETİM 60 BİN TONA DÜŞTÜ"

Bal üretiminin her geçen yıl düştüğünü belirten İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Yalçın Sezer, "Geçmiş yıllarda günümüze baktığımızda bal verimi ciddi anlamda düştü. Bundan bir 20 yıl önce kovan başı verim 25-30 kilogram civarındaydı, şu an Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 13-14 kilograma kadar kovan başı verim düşmüş durumda. Küresel ısınma bunda çok büyük bir etken. Yağışların azalması bitkilerin zamanında polen kaynağı olarak kullanılmasını engelliyor. Bunun dışında, sanayileşme, çevre kirliliği de büyük etkenlerden biri. Arıların bu iklimsel yapıya adaptasyon yeteneğinin az olması dolayısıyla verimin düşmesine neden oluyor. Son dönemlerde ülkemizin genelinde arıcılık ile ilgili artan merak aynı zamanda bu merakı dikkate alan birtakım yan sanayicilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Arıcıların kullandıkları ilaçları sahte anlamda üreten ve dolayısıyla arılarda kullandığımızda, arıları ölüme götüren bazı ilaçların gün yüzüne çıkmasıyla beraber arı ölümleri de ciddi anlamda kendini gösterdi. Sel afetleri, yangınlar, yıldırım düşmeleri bunlar da arıcılıkta ciddi anlamda verim kaybının ortaya çıkmasına neden oldu. 2016 yılında bal verimimiz yaklaşık 106 bin tondu, bu rakam her yıl aynı seyrediyordu yalnız son yıllarda küresel ısınma ve bilinçsiz arıcılık arılardaki verimi azalttığı için 60 bin tona kadar düştü. Bu yıl da yaklaşık olarak yağışların azalması iklimlerin değişmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin ton bal üretileceğini düşünüyoruz. Arıcılık artık yapılmayacak meslek haline geldi. Dolayısıyla desteklenmesi son derece önemli" dedi.

"10 KOVAN ARIM ÖLDÜ"

15 yıldır arıcılık ile uğraşan Fikret Aslan, "Yaklaşık 10 kovan arım var. Hepsi ziyan oldu. Neden öldüklerini bilmiyorum. Toplu halde ölmüşler. İlacını veriyoruz bakımını yapıyoruz. Bu nedenle bal verimi de düştü. Bu sene kazanamıyoruz. Geçen sene daha çok kazanmıştık" diye konuştu.

"YANLIŞ İLAÇLAR ARILARI ÖLDÜRDÜ"

50 yıldır arıcılık yapan Selahattin Sünnetçi, "Bazı hava olayları çok etkili oldu. Ama yalnızca hava olayları değil yanlış ilaçlar da arıları öldürdü. Son 2 yıldır verim olarak bir şey kazanamadık yine ölüm olayları oldu bir kısmını kurtarmaya çalıştık" dedi.