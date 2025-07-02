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Kuraklık Nemrut'un 'kalbi'ni vurdu

Nemrut Kalderası'ndaki eşsiz güzelliğiyle bilinen Kalp Gölü, iklim değişikliği ve yağış yetersizliği nedeniyle hızla su kaybediyor.

IHA2 Temmuz 2025 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
Kuraklık Nemrut'un 'kalbi'ni vurdu
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda bulunan Kalp Gölü, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.

Nemrut Kalderası içerisindeki göllerden biri olan ve şeklinden dolayı "Kalp Gölü" olarak adlandırılan göl, ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Gölün büyük bir bölümü kururken, havadan dronla çekilen görüntüler su seviyesindeki dramatik düşüşü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Doğal güzelliğiyle her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Nemrut Kalderası zirvesindeki Kalp Gölü, yaşanan aşırı sıcaklık ve yağış yetersizliği nedeniyle önemli ölçüde su kaybetti. Gölün karakteristik kalp şekli neredeyse tamamen kaybolurken, suyun çekildiği alanların bir bölümünde yeşeren otlar, çatlamış topraklar ve kurumuş zemin gözlemlendi.

Gölü ziyarete gelen vatandaşlar da duruma dikkat çekerek, önceki yıllara kıyasla göl seviyesinde ciddi bir küçülme yaşandığını belirtti. Ziyaretçilerden bazıları, geçen yıl aynı dönemde gölün tamamen dolu olduğunu, şimdi ise suyun neredeyse yarıdan fazlasının çekildiğini ifade etti.

Dronla çekilen görüntülerde göl yatağının büyük bölümünün kuruduğu, su seviyesinin oldukça gerilediği net bir şekilde görülürken, uzmanlar ise Kalp Gölü gibi hassas ekosistemlerin iklim değişikliği ve insan kaynaklı etkilerden kolayca etkilendiğine dikkat çekti.

  • Kalp Gölü
  • su kaybı
  • Nemrut Kaldera
  • yağış yetersizliği

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