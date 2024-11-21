İSTANBUL 20°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5192
  • EURO
    36,4734
  • ALTIN
    2955.93
  • BIST100
    9077.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kural tanımayan İETT otobüsleri! O anlar anbean kameralara yansıdı
Güncel

Kural tanımayan İETT otobüsleri! O anlar anbean kameralara yansıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İETT otobüsleri, trafik yoğunluğunda kural tanımayarak emniyet şeridini ihlal etti. İETT otobüslerinin ihlalleri vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

IHA21 Kasım 2024 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Kural tanımayan İETT otobüsleri! O anlar anbean kameralara yansıdı
ABONE OL

İstanbul Arnavutköy'de akşam saatlerinde oluşan yoğun trafikte İETT otobüsleri kural ihlali yaparak acil durumlar için ayrılan emniyet şeridini kullandı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunda bazı İETT otobüsleri emniyet şeridinden ilerledi. Acil durumlar için ayrılan emniyet şeridini ihlal eden otobüsler vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 3 İETT otobüsünün art arda emniyet şeridinden ilerlediği görüldü.

  • İETT otobüsü
  • trafik ihlali
  • cep telefonu videosu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.