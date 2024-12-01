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Kurala uymayana 4 bin 69 lira ceza! Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. Kurala uymayana 2024 yılı içinde 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

1 Aralık 2024 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Kurala uymayana 4 bin 69 lira ceza! Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

ÜCRETİ 600 LİRADAN BAŞLIYOR

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

Ekiplerden "zorunlu kış lastiği" denetimi

Araç sahiplerini ilgilendiriyor

Kurala uymayanlar ceza ödeyecek

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