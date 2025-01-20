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Kuralları ihlal eden sürücülere ceza

Beşiktaş'ta, polis ekiplerince yapılan denetimlerde araçlarını park ederken kurallara uymayan sürücülere 36 bin 375 lira ceza kesildi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Kuralları ihlal eden sürücülere ceza
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Nispetiye Caddesi'nde trafik kurallarına aykırı şekilde park yapan ve trafik akışını engelleyen araçları denetledi.

Denetimlerde, birçok sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "duba koymak", "yasak park", "kaldırım üzeri park" ve "kara yolunda valelerin dolaşması" gibi maddelerden 36 bin 375 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilen H.A. isimli kişi de yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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