Kur'an-ı Kerim hakkında skandal sözler sarf eden sözde ilahiyatçı Mustafa Öztürk'e tepki yağdı

02 Aralık 2020 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:47

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşmada tepki çeken ifadeler kullandı.

"BU ALLAH DİLİ OLABİLİR Mİ?"

Video kaydı ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem 'kel' hem 'fodul' ve 'p.ç' ifadesi kullanılıyor" şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" diyor.

Vatandaşlar, "Böyle bir adam fakültelerde gençlerimizi zehirliyor" diyerek Mustafa Öztürk'ün ihraç edilmesini istedi.

Sosyal medyada #MustafaÖztürkİhraçEdilsin etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Twitter'daki bazı yorumlar şöyle:

* Mustafa Öztürk kendini tekfir ediyor, ki bu sadece böyle yapabilir...

* Mustafa Öztürk defolup, Emmanuel Macron'un üniversitelerinde ders versin.

* Ateist okuyamaz göze almaz böyle bir şeyi arkadaşım Mustafa Öztürk beyin bak bey diyorum hoca demeye ben utanıyorum dediklerine katılmamiz mümkün değil tabiki.

* İlahiyatta çok saygı değer hocalarımız var lütfen...

* Kur'an-ı Kerim'i yakan kişiye ne nepki verildiyse buna çok daha alası verilmeli.

* Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevli Mustafa Öztürk; Kur'an-ı Kerim'e söverken görevde kalmamalı bu Müslümanlar için yüz karası bir durumdur.

Kur'an'ın vahiy olduğunu inkar eden Mustafa Öztürk'ün insanları zehirlemesine ne kadar daha göz yumacaksınız ?

* Pardon sizin kininiz ve düşmanlığınız İslam'a ve Hilafet isteyen Müslümanlaraydı gerisi fikir özgürlüğü.

* Allah'ın kitabına karşı saygısızlık yapan bu adam mı gençlerimize ders verecek..

* Kur'an-ın, Allah kitabı olduğunu inkar eden "ilahiyat hocası" görünümlü bu şahısla kaç çocuğumuzun daha zehirlenmesine göz yumacaksınız? Müslüman milletin vergileriyle maaş almaya ne kadar daha devam edecek?

* Mümkünse bu ve bunun gibi zihniyetler de ihraç edilsin..

* Sarf ettiği sözler ne bir İlahiyatçının ne de bir din görevlisinin ağzına yakışır, ihraç edilmelidir.