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  • Kur'an-ı Kerim hakkındaki skandal sözlerine tepki yağmıştı... Sözde ilahiyatçı Mustafa Öztürk istifa etti
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Kur'an-ı Kerim hakkındaki skandal sözlerine tepki yağmıştı... Sözde ilahiyatçı Mustafa Öztürk istifa etti

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Öztürk, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah'ın dili olabilir mi?” diye konuştu. Kutsal kitabımıza dil uzatan Öztürk'ün sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Öztürk, skandal sözlerinin ardından istifa etti.

03 Aralık 2020 Perşembe 09:24 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 09:27
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşmada tepki çeken ifadeler kullandı.

"BU ALLAH DİLİ OLABİLİR Mİ?"

Video kaydı ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem 'kel' hem 'fodul' ve 'p.ç' ifadesi kullanılıyor" şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" diyor.

Vatandaşlar, "Böyle bir adam fakültelerde gençlerimizi zehirliyor" diyerek Mustafa Öztürk'ün ihraç edilmesini istedi.

Sosyal medyada #MustafaÖztürkİhraçEdilsin etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

İSTİFA ETTİ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti.

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