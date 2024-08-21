İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2024 Çarşamba / 16 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9356
  • EURO
    37,7887
  • ALTIN
    2735.49
  • BIST100
    9944.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu

Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belaruslu Ilona Dziominova, İslamiyet'i seçti.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu
ABONE OL

Yerleşik yabancı Dziominova, internetten İslam dinini araştırırken Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Antalya İl Müftülüğe müracaat etmesinin ardından Dziominova için ihtida merasimi düzenlendi.

Kuran tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftü Yardımcısı Talat Özmet, Belaruslu kadına, İslam dini hakkında bilgi verdi. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan kadın, "Sanaz" ismini aldı.

Özmet, tebrik ettiği Sanaz'a "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.