25 Ağustos 2025 Pazartesi
  Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Güncel

Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'e hakaret edici tavırlarda bulunan, kızını ve başka çocukları taciz eden kişinin yakalandığını bildirdi.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 21:43
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren tavırlar sergileyen, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını aktaran Yerlikaya, yapılan incelemede tespit edilen şüpheli Y.T.N'nin Ankara'da yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

