Kuran-ı Kerim'e saygısızlık! İncir kasasına serilen sayfalar tepkiye neden oldu

Bitlis-Tatvan kara yolu kenarında satış yapan bir satıcıdan incir alan vatandaş, aldığı kasayı boşaltınca beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.

Kasayı boşaltan vatandaş incirlerin altında Kur'an-ı Kerim sayfasını bulunca durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay karşısında şaşkınlık yaşayan ve tepki gösteren vatandaş o anları cep telefonu ile kameraya aldı.

"KURAN ÂYETLERİNİN YAZILI OLDUĞU KÂĞITLAR VE KİTAPLAR TOPRAĞA GÖMÜLMELİ"

Alimler, yıpranmış veya okunamayacak hâlde olan Mushafları ya da Allah lafzının ve Kur'ân âyetlerinin yazılı olduğu kâğıtları ve kitapları toprağa gömmek gerektiğini belirtiyor.