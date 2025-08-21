İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9403
  • EURO
    47,7969
  • ALTIN
    4388.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuran-ı Kerim'e saygısızlık! İncir kasasına serilen sayfalar tepkiye neden oldu
Güncel

Kuran-ı Kerim'e saygısızlık! İncir kasasına serilen sayfalar tepkiye neden oldu

Bir vatandaş, Tatvan yolunda satın aldığı incir kasasının altına serilen Kur'an-ı Kerim sayfasını gördüğünde büyük şok yaşadı. Saygısızlığı kameraya alan vatandaş tepkisini dile getirdi.

IHA21 Ağustos 2025 Perşembe 13:50 - Güncelleme:
Kuran-ı Kerim'e saygısızlık! İncir kasasına serilen sayfalar tepkiye neden oldu
ABONE OL

Bitlis-Tatvan kara yolu kenarında satış yapan bir satıcıdan incir alan vatandaş, aldığı kasayı boşaltınca beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.

Kasayı boşaltan vatandaş incirlerin altında Kur'an-ı Kerim sayfasını bulunca durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay karşısında şaşkınlık yaşayan ve tepki gösteren vatandaş o anları cep telefonu ile kameraya aldı.

"KURAN ÂYETLERİNİN YAZILI OLDUĞU KÂĞITLAR VE KİTAPLAR TOPRAĞA GÖMÜLMELİ"

Alimler, yıpranmış veya okunamayacak hâlde olan Mushafları ya da Allah lafzının ve Kur'ân âyetlerinin yazılı olduğu kâğıtları ve kitapları toprağa gömmek gerektiğini belirtiyor.

  • Kuran-ı Kerim
  • incir kasası
  • saygısızlık

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.