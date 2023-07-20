Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılarını sürdürmeye devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı yaptığı sosyal medya paylaşımında "Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerime İsveç - Stokholm'de saldırıda bulunan kişi hakkında İSTANBUL 2 NOLU BAROSU olarak yaptığımız suç duyurusu neticesinde YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİR." ifadelerini kullandı.

PASKALYA OLAYLARI

Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim mushafını yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

PALUDAN TÜRKİYE'NİN STOCKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE DE KUR'AN-I KERİM SALDIRMIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim mushafı yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi. Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürmüştü.