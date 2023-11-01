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Kur'an kursunda yangın! 6 öğrenci tedavi altında

Erzurum'da özel bir Kur'an kursunun depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
Kur'an kursunda yangın! 6 öğrenci tedavi altında
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Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki 55 kız öğrencinin eğitim gördüğü 3 katlı özel bir Kur'an kursunun depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 6 öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kursta hasara yol açtı.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, dumandan etkilenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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