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Kur'an kursunun çatısı alev aldı: Sultanbeyli'de korkutan yangın

Sultanbeyli'de Kur'an kursunun çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

AA-İHA3 Ocak 2024 Çarşamba 04:57 - Güncelleme:
Kur'an kursunun çatısı alev aldı: Sultanbeyli'de korkutan yangın
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İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Battal Gazi Mahallesi, Yunus Emre Sokak'taki Kur'an kursu olarak hizmet veren iki katlı binada, saat 02.00 sırlarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın söndürüldü.

Yangın kısa sürede bütün çatıyı sardı. Kur'an kursunun yanındaki binada yaşayanlar yangının çıktığını görünce tedbir amaçlı evlerini boşalttılar.

Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kur'an kursunun bahçesindeki barakada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle kurs binasında hasar oluştu.

  • Sultanbeyli yangın
  • Kuran kursu
  • itfaiye müdahalesi

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