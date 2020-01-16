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Kurban Bayramı 2020 ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı 2020 ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İslam dininde kutlanan iki bayramdan biri olan kurban bayramı, milyonlarca Müslüman tarafından yeni yılda da büyük bir heyecanla bekleniyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar bir yandan da kurban bayramı tatillerini şimdiden şekillendirmek için bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyorlar. 2020 Kurban Bayramı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

16.01.2020  15:15 - Güncelleme: 16.01.2020  15:15

Kurban bayramı tatili yeni yılla birlikte en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Kurban Bayramı 2020 ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yaz tatili planlarını şimdiden düzenlemek isteyen vatandaşlar, tarihi her yıl değişen kurban bayramını bu yıl hangi zaman dilimine dek geleceğini araştırıyor. 2020 Kurban Bayramı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.

Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet oldu- ğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.

3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.

4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

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