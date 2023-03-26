Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Kurban Bayramı tarihi 2023

Kurban Bayramı tarihi, 2023 yılında tatil planları yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Zilhicce ayının 10. günü, Kurban bayramının ilk günüdür. İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan hac ibadeti bu ayda yerine getirilir. Kurban Bayramı 2023 senesinde Haziran ayında idrak edilecek. Peki Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tarihi 2023 ne zamana denk geliyor. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?



Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı, bu sene Haziran ayının sonunda idrak edilecek.

Diyanet 2023 dini günler takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp ile 1 Temmuz Cumartesi sona eriyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2023



Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran Salı (yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz Cumartesi

Allah (c.c)'un rızası için kesilen kurban ibadeti Hanefi mezhebine göre farz değil vacip, Şafiilere göre sünnet olan ibadetlerdendir. Hanefi mezhebinin gereğine göre, kendi malı ve mülkü olan kadınların da kurban kesmesi lazımdır.

"Kim ki gönül hoşnutluğuyla ve kestiği kurbanın sevabını Allah'tan umarak kurban keserse, bu onun için Cehennem ateşine karşı perde olur." (Timizi, Kıyame, 50)



"Kurban Bayramı günü âdemoğlunun yapacağı en faziletli iş kurban kesmektir. Şüphesiz o kurban kıyamet gününde, boynuzları, kılları, çatal tırnaklarıyla (sevap olarak) gelecektir. O kurban, daha kanı yere düşmeden önce, Allah katında (makbul bir davranış olarak sevap defterine) kaydedilir. Bu yüzden nefislerinizi onunla temiz hale getirin." (Tirmizi, Edâhî, 2).

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23.01.2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26.01.2023 Perşembe Regaib Kandili

17.02.2023 Cuma Mirac Kandili

06.03.2023 Pazartesi Berat Kandili

23.03.2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17.04. 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20.04.2023 Perşembe Arefe

21.04.2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22.04.2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23.04.2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27.06.2023 Salı Arefe

28.06.2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29.06.2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30.06.2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01.07.2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19.07.2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28.07.2023 Cuma Aşure Günü