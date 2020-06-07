07 Haziran 2020 Pazar 17:25 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 17:25

Kurban Bayramına az bir süre kala vatandaşlar kurban bayramı 2020 tarihini merak etmeye başladı. Kurban Bayramının bu sene yaz mevsimine gelmesi dolayısıyla çalışan vatandaşlar 2020 kurban bayramını, yıllık tatilleriyle birleştirmek istiyor. Peki bu sene Kurban bayramı ne zaman? Diyanet 2020 kurban bayramının tarihini açıkladı. İşte 2020 resmi ve dini tatiller takvimine göre kurban bayramı tatilinin denk geldiği günler.

Kurban Bayramı 2020 bu sene Temmuz ayına denk geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bayramda uzaktaki ailelerinin yanına gidemeyen vatandaşlar kurban bayramında özlemi gidermek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 kurban bayramı tarihini açıkladı. Buna göre; Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramının 4 gün sürmesi nedeniyle bazı senelerde hafta sonu ile birleşip 9 güne kadar çıkabiliyor. Bu senenin tatil günü sayısı henüz açıklanmasa da birleşip birleşmeyeceğini anlamak için merak edilen 2020 kurban bayramı takvimi haberimizdedir.

2020 Kurban Bayramı için hazırlıklar şimdiden yapılmaya başlandı. Her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayında kutlanan Kurban Bayramı'nın bu sene hangi güne denk geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olduğu merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte 2020 Diyanet dini günler takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2020 Dini günler takvimine göre, bu sene Kurban Bayramı 1. günü 31 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor. İşte 2020 Diyanet dini günler takvimi

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER ZİLHİCCE TAKVİMİ

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir. Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.