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Kurban Bayramı öncesi denetim! Ekipler trafiği havadan görüntüledi

İstanbul'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artırdı, helikopter destekli uygulama yaptı.

AA1 Haziran 2025 Pazar 17:48 - Güncelleme:
Kurban Bayramı öncesi denetim! Ekipler trafiği havadan görüntüledi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde olası olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların emniyetli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla kent genelinde güvenlik ve trafik denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda yapılan denetimlere helikopter de destek verdi.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen uygulamalarda, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelindeki ana arterler denetlendi.

Mahmutbey gişelerden başlayarak TEM Otoyolu üzerinden İstanbul çıkışına kadar gerçekleştirilen kontrollerde, kural ihlali yapan, hız sınırını aşan sürücüler helikopterle tespit edildi.

Denetimlerde, hatalı oldukları belirlenen sürücüler, kara yolundaki ekiplerce durdurularak cezai işlem uygulandı.

  • polis denetimleri
  • helikopter destekli
  • seyahat emniyeti.

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