Kurban Bayramı öncesi yurt genelinde trafik tedbirleri artırıldı

AA 18 Temmuz 2021 Pazar 22:11 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 22:11

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirlere yer verildi.

Açıklamada, 17-25 Temmuz tarihlerindeki tatilin, yurt genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi maksadıyla İçişleri Bakanlığınca "Trafik Kazalarını Önleme Planı", "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve "Motosiklet Kazalarının Önlenmesi" konulu genelgelerin yayımlandığı hatırlatıldı.

Kurban Bayramı öncesi, esnası ve sonrasında jandarma birliklerince alınacak emniyet tedbirlerinin planlandığı ifade edildi.

Özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalarda alınan tedbirlerin arttırıldığı belirtilen açıklamada, tatil süresince 37 bin 787 asayiş timi, 646 motosikletli jandarma asayiş timi, 18 bin 756 jandarma trafik ile jandarma motosikletli trafik timi, 1743 JASAT timi, 1612 J.Komd.unsuru/timi, 610 TEM unsuru, 846 KOM unsuru, 944 istihbarat unsuru ve 1546 köpek unsuru olmak üzere 217 bin 293, jandarma personelinin görev yapmasının planlandığı kaydedildi.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hava taşıtlarının da trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarındaki denetimlerde etkin olarak kullanıldığı aktarıldı.

Bayram süresince trafik yoğunluğunu havadan takip etmek ve alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in, Ankara-Bolu güzergahında Anadolu Otoyolu ve D-750 devlet kara yolu üzerinde jandarma helikopteriyle havadan trafik denetimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı bölgesinde yoğun araç trafiği olduğu gözlemlendiği, havadan denetim faaliyetleri sonucunda görevli ekiplere gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, helikopterle havadan denetim sonrasında Jandarma Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer, Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Jandarma Trafik Daire Başkanı Jandarma Albay Özgür Taşçı ile Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ve emniyet birimlerinin beraber görev yaptığı bir yol kontrol noktasında icra edilen trafik denetimlerini yerinde inceledi.

Durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara trafikte uyulması gereken kurallar hakkında tavsiyelerde bulunulan ve kurallara uymaları hatırlatılan denetimlerde sürücülere ve yolculara hediye verilerek, vatandaşların bayramları kutlandı.