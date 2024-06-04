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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kritik kabine toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvede Kurban Bayramı tatili süresinin 9 güne uzatılmasının yanı sıra ekonomi ve kamuda tasarruf önlemleri de gündem maddeleri arasında yer alıyor. Toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

4 Haziran 2024 Salı 08:51 - Güncelleme:
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kritik kabine toplanıyor
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28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kurulan hükümet, bir yılı geride bıraktı. Erdoğan, bu bir yılda hangi çalışmalara imza atıldığını, bugün yapılacak kabine toplantısının ardından açıklayacak. Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi bekleniyor.

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı. Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

EKONOMİK VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

MASADA TERÖRLE MÜCADELE VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE VAR

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.

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