İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2023 Cuma / 28 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6573
  • EURO
    25,8602
  • ALTIN
    1484
  • BIST100
    5495.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kurban Bayramı tatili için biletler tükendi: Ek seferler devreye sokuldu
Güncel

Kurban Bayramı tatili için biletler tükendi: Ek seferler devreye sokuldu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tükendiğini, ek seferler planlandığını belirterek, 'Bayram tatili boyunca günde ortalama 800 bin yolcu taşınacak, 10 günde yaklaşık 8 milyon insanın taşınacağını öngörüyoruz.' dedi.

AA16 Haziran 2023 Cuma 05:33 - Güncelleme:
Kurban Bayramı tatili için biletler tükendi: Ek seferler devreye sokuldu
ABONE OL

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, Kurban Bayramı ve okulların tatile girmesi dolayısıyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına yoğun talep geldiğini söyledi.

Otobüs seferlerinde biletlerin tükendiğini ifade eden Yıldırım, "Otobüslere ek seferler konuldu. İlave planlamalarla otobüs seferleri yaklaşık yüzde 20 arttı. Bayram tatili boyunca günde ortalama 800 bin yolcu taşınacak. 10 günde yaklaşık 8 milyon insanın taşınacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Kurban Bayramı ile başlayan hareketliliğin yaz sonuna kadar devam edeceğine dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'de 350 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini vurguladı. Yıldırım, geçen yıla göre yolcuların seyahatlerinde otobüs kullanma tercihlerinde artış gözlenmediğini aktardı.

YURT DIŞINDAN GELİŞLERDE OTOBÜS KULLANIMI ARTTI

Otobüslerde yurt dışı seferlerinde de yoğunluk olduğunun altını çizen Yıldırım, "Yurt dışında uçak fiyatları çok yükseldi. Özellikle bagajı çok olan yolcular otobüsü tercih ediyorlar. Avrupa ve Balkanlar'a günde 150 sefer düzenleniyor. Almanya'ya her gün sefer yapılıyor. Fransa'ya da seferler başladı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Kafkas bölgesinin de hareketli olduğuna işaret ederek, bu bölgeden özellikle bavul ticareti yapanların otobüs kullandığını kaydetti.

Fiyatlarının akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değiştiğini belirten Yıldırım, "Korsan taşımacılık sektörden önemli bir pay alıyor. Bu alanda denetimlerin ve yaptırımların artırılması gerekli." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.