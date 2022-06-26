Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Son dakika: Bayram tatili birleşecek mi?

Kurban Bayramı tatili için gözler kabine toplantısından çıkacak karara çevrildi. Bu sene Kurban Bayramı ile 15 Temmuz, aynı haftada yer alıyor. İki resmi tatil arasında kalan 2 günün bayram tatiline eklenip 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise merak konusu. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 9 günlük bayram tatili ile ilgili son dakika haberleri.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATILI KABINE TOPLANTISI GÜNDEMINDE!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak olan kabine toplantısında başta Kurban Bayramı tatili olmak üzere; Marmaris'teki orman yangını, ekonomi ile ilgili çalışmalar ve uluslararası ilişkiler gibi birçok konu ele alınacak. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayrama sayılı gün kala tatil ve idari izin ile ilgili konular gündeme geldi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin merakla beklenen konunun kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusu netliğe kavuşacak.

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Kurban Bayramı tatili için gözler Haziran ayının son kabine toplantısına çevrildi.

Kabine toplantısında Kurban Bayramı ile 15 Temmuz arasında kalan 2 günün (13-14 temmuz) bayram tatili ile birleştirilip 9 gün olması konusunda karar verilecek.

Kurban Bayramı tatiline çok yakın bir tarihte 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle arada kalan 13 temmuz ve 14 temmuz tarihlerinin idari izin olarak karara bağlanması durumunda tatilin 9 güne çıkarılması gündemde.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Başkan Erdoğan'ın ve bakanların istişaresi ile idari çalışanların beklentileri değerlendirerek alacağı karar sonrası "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusu cevabını bulacak.

Kurban Bayramı'nın 1. günü cumartesiye denk geliyor. Bayramın 4. günü olan salı ile 15 Temmuz arasında kalan 2 günün de bayram tatiline dahil edilip Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1. Gün: 09.07.2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10.07.2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11.07.2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12.07.2022 Salı