Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kimlere 9 gün?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? sorusunun cevabı, tatil hazırlıkları yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere 4 günlük Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alındı. Peki kimler idari izinli sayılacak? Bayram tatili kimlere 9 gün? Bayramda özel sektöre kaç gün izin verilecek?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayının 9'una denk geliyor. Arefe günü yarım gün tatil olması dolayısıyla bu sene bayram tatili resmi kurumlarda çalışanlara 9,5 gün olacak.

BAYRAM TATİLİ KİMLERE 9 GÜN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısının ardından düzenlediği basın açıklamasında bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.

İdari izin, 657 sayılı kanun kapsamında bulunan devlet memurlarını kapsar.

İdari tatilde memurlar, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları idari izinli sayılırlar.

İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür. Özel sektör çalışanları için geçerli değildir.

KURBAN BAYRAMI ÖZEL SEKTÖR KAÇ GÜN TATIL?

Özel sektörde çalışanlar 9 günlük bayram tatilinden yararlanamayacak.

Özel sektörde bayram tatili, kurum veya işletmenin belirlediği şekilde kullanılır.

2022 KURBAN BAYRAMI TATİL OLAN GÜNLER

Kurban Bayramı Arifesi- 08.07.2022 Cuma (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün - 09.07.2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10.07.2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11.07.2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12.07.2022 Salı

13.07.2022 Çarşamba (İdari izin)

14.07.2022 Perşembe (İdari izin)

15.07.2022 Cuma: Demokrasi ve Millî Birlik Günü Resmi tatil

16.07.2022 Cumartesi

17.07.2022 Pazar